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Влиятельное британское СМИ – TheTelegraph опубликовало статью о повышающейся роли Азербайджана в регионе, его значимости и роли в мире. Представляем вниманию читателей haqqin.azпубликацию на страницах авторитетного издания без сокращений и изменений: Азербайджан стал хабом для международной торговли и инвестиций. Страна выходит за пределы нефтегазового сектора, чтобы создать для британского бизнеса возможности в области зеленой энергетики, технологий, кибербезопасности и здравоохранения.

Экономическая реальность современного Азербайджана — это история динамичного переходного периода. Использование значительных запасов ископаемого топлива и полезных ископаемых для диверсификации и модернизации экономики, это уже не тенденция в экономическом развитии страны, а свершившийся факт. В результате, всего за три десятилетия своей независимости Азербайджан с его десятимиллионным населением сумел завоевать в мире репутацию страны с динамично развивающейся экономикой. Как известно, крупнейшим иностранным инвестором страны является Великобритания. 450 компаний Соединенного Королевства, включая легендарную British Petroleum, уже работают на азербайджанском рынке. Но Азербайджан не останавливается на достигнутом и, благодаря соглашениям о свободной торговле и превосходным транспортным связям с соседями по региону, позиционирует себя, как перспективный центр международной торговли и инвестиций, потенциал которого очевиден. Азербайджан, занимающий стратегически важное положение между Россией, Ближним Востоком и Центральной Азией, обладает огромными запасами природных ресурсов, а его историческое название, «Страна огней», связано с колоссальными месторождениями природного газа, который пробивается из-под земли в местах наибольшей концентрации и непрерывно горит. На Янар-Даге, что переводится с азербайджанского, как «Горящая гора», путешественники разных стран на протяжение веков видели не затухавшие языки пламени.

Богатство ископаемыми видами топлива - всего лишь одна сторона истории. Современный Азербайджан стремится к укреплению своей репутации, как центра международной торговли и инвестиций. Фактически, Азербайджан и, в частности, Баку играли ключевую роль в международной торговле еще до возникновения великого Шелкового пути. Сегодня этот стратегический коммуникационный маршрут называют «Транскаспийским торгово-транзитным коридором Восток-Запад», хотя суть остается прежней – речь идет об огромном объеме бизнес-перевозок, которые осуществляются через Баку. Начало войны в Украине лишь ускорило торгово-транспортное значение азербайджанской столицы, и сегодня международные компании стремятся переехать из Москвы на юг в поисках более стабильной базы. Как и подобает стране, стремящейся к модернизации и конкуренции на мировой арене, Азербайджан остро осознает, что «мягкая сила» имеет такое же значение, как и жесткие цифры. Одним из ключевых факторов в укреплении международной репутации Азербайджана стало регулярное проведение этапа автогонок Гран-при «Формулы-1», который проводится в азербайджанской столице с 2017 года. Это спортивное мероприятие максимально высокого уровня стало своеобразным стендом, демонстрирующим миру во всей полноте неограниченные возможности Баку – стремительно развивающегося, современного мегаполиса, столицы государства, объективно претендующего на роль регионального лидера.

Азербайджан остро осознает необходимость диверсификации своего энергетического портфеля. И хотя на нефть и газ по-прежнему приходится большая часть экспорта и около 50 процентов ВВП, ненефтяной сектор страны динамично растет. Так, правительство Азербайджана взяло на себя обязательство финансировать в течение следующего десятилетия возобновляемые источники энергии. Его цель – достичь к 2030 году отметки 1500 МВт, вырабатываемых из возобновляемых источников, обеспечивая тем самым 30 процентов внутренних потребностей в электроэнергии. В соответствии с более современными энергетическими перспективами, правительство Азербайджана приняло на следующее десятилетие новую стратегию социально-экономического развития, в которой «чистая окружающая среда и зеленый рост» определены, как приоритетные области. К примеру, недавно была запущена «Дорожная карта Международной финансовой корпорации (IFC) по ветроэнергетике на шельфе». В соответствии с ее концепцией, предполагающей использование значительной части береговой линии Каспийского моря, морской ветроэнергетический сектор Азербайджана мог бы ежегодно генерировать при полном развитии до 157 ГВт. Помимо энергетики, Азербайджан переживает также бурный рост в других секторах. В частности, сфера IT и коммуникации стали в период пандемии коронавируса местной историей успеха, увеличив темпы роста за первые три квартала 2022 года на 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кибербезопасность и инфраструктура также открывают широкие возможности для британского бизнеса. Но одной из наиболее потенциальных для инвестиций областей, завивших о себе сравнительно недавно, является сектор здравоохранения. В 2016 году правительство Азербайджана ввело систему обязательного социального медицинского страхования, создав новое государственное Агентство и широко распахнув двери для увеличения государственных и частных инвестиций. Однако стране по-прежнему необходимы более опытные поставщики услуг в различных областях - от телемедицины и диагностических технологий до специализированной помощи и хирургии. В этом плане глубокие знания и богатый опыт Великобритании в сфере медицинских услуг и технологий могут сослужить бизнесу хорошую службу.