Находящаяся с визитом в Сербии делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения, сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией с азербайджанской стороны Сахилем Бабаевым приняла участие в официальном приеме по случаю национального праздника Сербии - Дня государственности. Министр Сахиль Бабаев передал свои поздравления.

В рамках визита состоялась встреча Сахиля Бабаева с министром по делам семьи и демографии Сербии Дарьей Кисич. На встрече было подчеркнуто, что благодаря политической воле и усилиям глав государств Азербайджана и Сербии отношения между двумя странами постоянно развиваются и повышаются до уровня стратегического партнерства. Стороны отметили, что двусторонние отношения между двумя странами расширяются и в социальной сфере.

Сербская сторона была подробно проинформирована о проводимых в Азербайджане социальных реформах, концепции DOST, инновационного подхода к деятельности государственных социальных служб, широкого применения цифровых технологий. Также было рассказано о реализуемых социальных программах в связи с уязвимыми группами населения, позитивных процессах в области демографии и народонаселения в Азербайджане, подготовке демографических прогнозов в нашей стране.

Также была представлена информация о реформах, проводимых в Сербии в сферах деятельности Министерства по делам семьи и демографии, обсуждены возможности расширения сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты и Министерством по делам семьи и демографии Сербии. Было отмечено, что обмен передовым опытом в области развития демографической политики принесет взаимную пользу. Стороны также подчеркнули, что подготовка и подписание документа о сотрудничестве между двумя министерствами в предстоящий период может быть целенаправленной с точки зрения развития отношений.