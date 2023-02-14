Экс-жена Путина срочно продает элитную недвижимость в Испании

По информации издания, Людмила Очеретная (в прошлом - Путина) владеет двумя квартирами в жилом комплексе Lomas del Rey в городе Марбелья на юге Испании.

Людмила Путина - бывшая супруга российского президента Владимира Путина - срочно избавляется от недвижимости в Испании. Об этом сообщает Politico.

Официально квартиры общей стоимостью 2,2 млн евро приобрел Артур Очеретный - нынешний муж Людмилы. Но ряд СМИ выразил предположение, что для этой сделки он мог воспользоваться деньгами бывшей жены Путина.

Причиной продажи недвижимости может оказаться боязнь Людмилы попасть под санкции Евросоюза, которые предусматривают арест недвижимости.