Госдеп «оставил слово» Азербайджану и Армении

«Наше (США) послание как Армении, так и Азербайджану, а также всему региону заключается в необходимости найти способ деэскалации напряженности». Об этом заявил Turan в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я оставлю слово двум правительствам. Наше послание как Армении, так и Азербайджану, а также всему региону заключается в необходимости найти способ деэскалации напряженности, чтобы вернуть процесс на путь всеобъемлющего и прочного мира», - сказал Прайс.

«Мы участвуем в этих усилиях на двусторонней и многосторонней основе, и продолжим делать все, что в силах США для продвижения этого процесса. Надеемся, что и другие страны пошлют точно такой же сигнал, но мы не отвечаем за сигналы, которые посылают другие страны», - отметил он.