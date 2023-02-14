Госдеп заявления Лаврова назвал «очередной болтовней»

Отвечая на вопросы агентства Turan, представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что международный порядок - это не то, что создали Запад или США со своими союзниками.

«То, с чем Лавров не согласен - это международный порядок, основанный на правилах из Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека. Это то, что обязаны поддерживать все государства - члены ООН», - сказал Прайс.

«Поэтому любая попытка заявить, что Запад навязывает свои правила или свои взгляды любой другой стране - не более чем очередная болтовня, очередная дезинформация российской стороны, которой более чем достаточно за последние месяцы», - сказал Прайс.

Накануне Сергей Лавров заявил, что новая «концепция внешней политики» российского правительства будет направлена на прекращение «монополии» Запада на глобальные дела. Он сказал, что «порядок, основанный на правилах», был изобретен в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе для продвижения своих интересов. «Англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад» хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, подчеркнул глава МИД РФ. Они хотят контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире, отметил Лавров.

В свою очередь, Прайс заявил, что это Россия «пытается навязать свою волю суверенным странам»: «Наиболее ярко мы видим это в Украине, куда Россия совершила агрессию, чтобы навязать свою волю народу Украины, свергнуть правительство и лишить страну суверенитета и независимости».