В Турции назвали новое число погибших при землетрясении

При землетрясениях в Турции погибли 36 187 человек, сообщило Anadolu со ссылкой на данные Агентства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее было известно о 35 тыс. погибших. Пострадали 108 068 человек. С момента первого землетрясения в Турции зафиксировали более 4,3 тыс. повторных подземных толчков.

Число жертв землетрясения на территориях, подконтрольной властям Сирии, выросло до 1,4 тыс. ВОЗ оценивала общее число погибших в Сирии в 8,5 тыс. человек.