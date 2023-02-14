Экс-министра обороны Армении объявили в розыск
Экс-министр обороны Армении Виген Саркисян объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.
Виген Саркисян обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте бывшего министра.
По версии правоохранителей, в январе 2018 года в процессе распределения квартир в доме, находящемся на балансе оборонного ведомства, Саркисян умышленно совершил действия, явно выходящие за рамки его полномочий.
Ранее Виген Саркисян назвал действия прокуратуры политическим преследованием.