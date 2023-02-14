Гусейнов приехал в Баку и обманул доверчивых бакинцев

Сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали 32-летнего жителя Барды Хаяла Гусейнова по подозрению в мошенничестве.

В ходе расследования удалось выяснить, что Гусейнов обманул 11 жителей столицы посредством сайтов объявлений и присвоил в общей сложности 4250 манатов. На предварительном допросе задержанный сознался в содеянном.

В ходе обыска в доме задержанного были обнаружены банковские карты, большое количество телефонных номеров, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.