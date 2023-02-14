Мирзоян рассказал о деталях переговоров в Турции

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании правительства представил некоторые результаты своего визита в Турцию и переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что глава армянской дипломатии накануне побывал в Анкаре, после отправился в Адыяман, пострадавший от землетрясения, где встретился с армянскими спасателями.

"Должен констатировать, что турецкая сторона на уровне как центрального правительства, так и органов местного самоуправления, а также населения весьма одобрительно отзывалась о работе армянских спасателей и оказании гуманитарной помощи", - указал Мирзоян.

По словам Мирзояна, армянские спасатели рассказали им о теплом отношении со стороны местных жителей. "Думаю, это был важный гуманитарный шаг с нашей стороны. Безусловно, мы обсуждали и некоторые вопросы двусторонних отношений, достигнуты конкретные договоренности. Принято решение ускорить диалог и процесс окончательного открытия границ", - утверждает армянский министр.