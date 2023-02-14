Мирзаага – московский бизнесмен и активист азербайджанской диаспоры, никогда не прерывал связей с родными Имишли, оказывая помощь всем, кто к нему обращался. У него также были весьма обширные связи в Баку. Словом, хоть и с трудом, но Мирзааге удалось защитить Азиза и его семью от угроз, приставив к нему родных братьев, которые долгое время жили в его доме, чтобы никто не посмел даже приблизиться к нему. Помог он брату и деньгами.

В лихие 90-е годы прошлого века Азиз Гулиев решил приватизировать колхозный рынок в Имишли, вызвав тем самым агрессивную реакцию нескольких конкурентов. Азиза начали преследовать, со всех сторон на него посыпались угрозы и, в конце концов, недоброжелатели и завистники довели его до полного банкротства. А потом в район из Москвы приехал на несколько дней его двоюродный брат Мирзаага Угурлиев, с которым затравленный конкурентами Азиз поделился свалившимися на него напастями.

Мужчина, представившийся Сананом Угурлиевым, вступился за своего родного брата Мирзаагу, которого их родственник Азиз Гулиев уже двадцать лет не пускает в Азербайджан. Санан рассказал нам странную и во многом поучительную историю, которой мы решили поделиться с читателями.

Шли годы, Азиз развернулся вовсю, рыночный бизнес процветал, хотя Мирзааге Азиз жаловался, что доходы так малы и нестабильны, что поделиться ими с бизнес-партнером он просто не может. А вскоре, используя связи с правоохранительными органами, Азиз добился запрета на въезд в Азербайджан… Мирзааги Угурлиева. Сегодня имишлинская родня проклинает Азиза, из-за которого Мирзаага не смог приехать на родину даже чтобы похоронить свою мать.

Как выяснилось, это была ошибка, серьезность которой Мирзаага осознал лишь несколько лет спустя. Вначале Азиз, как и договаривались, принял на работу несколько родственников, в числе которых был и младший брат Мирзааги Санан. Однако денег за работу Азиз им не платил, да и вел себя с родней по-хамски, как хозяин с рабами. В результате спустя несколько месяцев Санан, как и другие родственники, нашел оплачиваемую работу, а их места на рынке заняли, естественно, заплатившие за это люди, готовые выполнять любые желания нового хозяина. Тем более что за счет знакомств с людьми, с которыми его познакомил двоюродный брат, бизнес у Азиза пошел в гору.

«Мирзаага оформил его на имя Азиза и велел нашему двоюродному брату пристроить на работу родственников, чтобы в те непростые годы никто из них не бедствовал, - вспоминает Санан. – Он также познакомил Азиза со своими друзьями в Баку, после чего уехал в Россию, официально не оформив условия своего партнерства с братом, поскольку был уверен, что близкие родственники могут все решить и без бумаг».

Условие было принято, и в 1999 году базар в Имишли, естественно, на деньги Мирзааги, был полностью приватизирован.

Поняв влияние двоюродного брата, Азиз попросил Мирзаагу помочь ему приватизировать районный базар и на равных развивать с ним прибыльный бизнес. После долгих колебаний Мирзаага согласился, но с одной оговоркой – поскольку сам он постоянно жил в Москве, базаром должен был управлять Азиз. Причем управлять по принятым в районе традициям, не позорясь перед земляками.

Честно говоря, за долгие годы журналистской работы мне приходилось сталкиваться и с более страшными историями. Однако эмоциональный рассказ Санана Угурлиева на мгновение вернул меня в мир детских сказок, где зло, как бы долго оно ни измывалось над добром, в итоге все равно проигрывало, и это было уроком для тех, кто строит свою жизнь на чужих бедах. Однако в рассказе Санана зло торжествует и побеждает уже более 20 лет, а добро почему-то безмолвствует.

Может, здесь что-то не так?

Встретиться с Азизом Гулиевым нам не удалось, но, полагаем, он еще расскажет нам свою версию этой истории. А вот версию Мирзааги Угурлиева, который по-прежнему не может вернуться в Азербайджан, поведал Санан. По его словам, сегодня он получает со всех сторон угрозы только за то, что вступился за своего старшего брата.

Но Санан угроз не боится. Это очень сильный человек, инвалид Первой Карабахской войны с пулей в позвоночнике, который и пальцем не пошевелил, чтобы установить себе инвалидность и добиться соответствующих льгот.

«Сам пошел на войну добровольцем, сам и должен отвечать за свои решения, - говорит Санан. - Зачем же государство обременять?» Даже угостивший нас чаем близкий родственник Санана Савалан Агаев - также инвалид-доброволец Первой Карабахской - укоряет его в этом.

Но, похоже, не любят в семье Угурлиевых собирать официальные «бумажки», без которых, увы, порой очень непросто выжить. Вот и ходит Санан тридцать лет с пулей в позвоночнике, не оформляя инвалидность, ради которой другие готовы сегодня пойти на многое. И знает ведь, что с каждым годом доказать это ранение будет все труднее – многие сослуживцы, которые могли засвидетельствовать это, уже ушли в мир иной, а через несколько лет и доказывать-то будет некому.

Вот и старший брат Санана, Мирзаага, доверился своему двоюродному брату, а тот его кинул, да так подло и коварно, что даже врагу не пожелаешь. Нет у него сейчас нужных «бумаг», не оформил он их в свое время, понадеявшись на честное слово брата. Да вот только честное слово к делу не пришьешь. Впрочем, по словам Санана, многие в Имишлинском районе так не думают, что и побудило его вступиться за старшего брата…

Весь район знает, как подло Гулиев поступил со своей семьей, претензии к Угурлиевым все равно остаются – ведь это именно они в свое время защитили Гулиева, помогли ему приватизировать рынок, обзавестись нужными связями, раскрутить свой бизнес…

Требования имишлинцев Санан считает справедливыми. По его словам, Азиз Гулиев обнаглел до такой степени, что не считается ни с кем ни в районе, ни в стране. Заручившись поддержкой весьма высокопоставленного чиновника, «базарком» делает все, что ему заблагорассудится. Как-то раз, когда Мирзаага пытался в телефонном разговоре объяснить Азизу, что он не может до бесконечности вести себя как средневековый бек, что законы и реформы президента Алиева изменили былые порядки.

«Но Азиз Гулиев все никак не угомонится и продолжает беспредельничать, - говорит Санан. - Хотя весь район знает, что он мошенник и вор. Достаточно проверить, сколько гектаров земли этот человек незаконно приватизировал при оформлении и колхозного базара, и скотного рынка, который к тому же расположен непосредственно под высоковольтной линией электропередач Имишли - Парсабад».

По словам Санана, есть и другие участки, большую часть которых Гулиев прихватил без всякого оформления.

«Несколько лет назад стало известно о трагической судьбе человека, скончавшегося в ходе строительных работ на колхозном рынке, - рассказывает Санан. - Вина Азиза Гулиева в этой смерти настолько очевидна, что имишлинцы по сей день не могут простить Гулиеву смерть этого бедняги, который, чтобы прокормить семью, был вынужден работать за 50 манатов в неделю вначале на скотном рынке, после чего Азиз посылал его «дорабатывать» на стройке. Измотанный, сонный, без опыта работы на стройках, соответствующего инструктажа и спецодежды бедняга не устоял и свалился с верхних этажей. Все это произошло на глазах у сотен людей, передать их гнев невозможно. Но Азизу это сошло с рук…»

Угурлиевы оказались в весьма неприятном и двойственном положении. С одной стороны, братья потеряли деньги и возможность видеться друг с другом, с другой - от них требуют отнять у Азиза рынок и вернуть его законным хозяевам. При этом отсутствие соответствующих документов имишлинцев не смущает – десятки людей готовы выступить свидетелями в любом суде против обложенного официальными бумагами и прикрытого высокими чиновниками Азиза Гулиева.

Смогут ли братья Угурлиевы и призывающие их к восстановлению справедливости земляки осадить зарвавшегося Азиза Гулиева - покажет время.