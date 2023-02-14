12:54

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами рассказал, кто не хочет мира в Украине и в каком случае Беларусь будет готова задействовать армию, сообщает БЕЛТА. «Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», - предупреждает белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей. «Мы мирные люди, - продолжил он. - Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно». Президент также напомнил, что Россия является союзником Беларуси, у стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины. Беларусь в данном случае обеспечивает безопасность на западном направлении. Лукашенко озвучил данные разведки о том, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну и буквально мечтает об этом, что позволило бы с учетом протяженности границ Беларуси дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. км, что осложнило бы обстановку для войск Беларуси и России. «...Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием», - заявил Лукашенко.