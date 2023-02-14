«Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом «спецоперации», - сказал Лукашенко.

Еще до начала Россией «спецоперации» по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня. Об этом на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил, что еще с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Беларуси, еще даже до западных стран: «Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков».

Он также напомнил про заявления западных политиков, что Минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию к войне.

«Вы говорите – «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту «операцию». Вот подобными действиями. Я их только несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну, - констатировал белорусский лидер. - Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, - русских людей».

Президент Беларуси уверен, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад. Более того, там есть интерес к расчленению Украины. «Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину», - сказал он.