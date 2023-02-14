После произошедших в Турции разрушительных землетрясений среди жителей многоэтажных домов в Азербайджане, и в первую очередь в Баку, возникла паника. Многие справедливо обеспокоены сейсмостойкостью зданий, в которых живут, ведь вопросы относительно их качества появились еще с середины 2000-х, когда в столице Азербайджана начался строительный бум.

Эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов рассказал haqqin.az, что к нему уже поступило множество подобного рода обращений. Он выразил уверенность в том, что «повторения «турецкого сценария» в Азербайджане произойти не может», поскольку «с 2006 года агентство строительного контроля МЧС осуществляет мониторинг строящихся в стране зданий». Кроме того, в Азербайджане действует Научно-исследовательский институт строительных материалов и проектирования, который занимается анализом качества материалов, используемых при возведении зданий.

По словам Азадова, в процессе строительства с каждого этажа берутся пробы, которые проверяются в лаборатории; на основании этой проверки дается заключение. Эксперт добавил, что в данной сфере контроль в Азербайджане строже, чем в Турции. При наличии каких-либо рисков в Азербайджане не разрешают строить здание, причем это относится даже к возводимым вплотную друг к другу высоткам.

Эксперт сообщил, что только в 2019 году органы контроля запретили строительство 60 зданий по причине несоответствия стандартам безопасности.

По его словам, опасность в случае землетрясения могут представлять только ветхие здания, ведь далеко не все из них снесены, во многих еще живут люди. Что касается растущего спроса на частные дома, то, по мнению Азадова, явление это временное, и долгосрочного эффекта на рынок недвижимости оно не окажет.