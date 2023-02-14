Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:07

Прошло более шести месяцев с тех пор, как США ликвидировали ударом беспилотника лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в Кабуле. Согласно докладу, подготовленному ООН на основе развединформации стран-членов организации, в настоящее время эту террористическую организацию возглавляет Саиф аль-Адель, находящийся в Иране. Однако «Аль-Каида» до сих пор не раскрыла личность своего нового лидера. В докладе говорится, что лидерство аль-Аделя «не может быть объявлено из-за нежелания афганских талибов признавать смерть аз-Завахири в Кабуле и связей аль-Аделя с Ираном». «Его местонахождение вызывает вопросы. Они связаны с амбициям «Аль-Каиды» утвердить свое лидерство перед лицом имеющихся вызовов, в том числе со стороны ее соперника, террористической группировки «Исламское государство», - цитирует haqqin.az доклад ООН.

По информации, Саиф аль-Адель разыскивается за совершенные «Аль-Каидой» в 1998 году теракты против посольств США в Танзании и Кении. США назначили за его голову награду в размере 10 миллионов долларов. Ранее аль-Адель служил в египетской армии, затем воевал против советских войск в Афганистане. Он является одним из соучредителей «Аль-Каиды» и одним из организаторов терактов 11 сентября вместе с Усамой бен Ладеном. Точная дата рождения Саифа аль-Аделя неизвестна, но предполагается, что он родился в начале 60-х годов. Аль-Адель переехал в Иран в 2002 или 2003 году после серии терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года, и скрывался там. Позже он был арестован иранскими властями и несколько лет содержался в тюрьме, прежде чем был освобожден после обмена заключенными в 2015 году между иранским режимом и «Аль-Каидой». Эксперт по борьбе с терроризмом Али Суфан говорит, что для Саифа аль-Аделя укрытие в Иране является наиболее прагматичным шагом с точки зрения выживания. Однако «Аль-Каида» приравнивает шиизм к неверности и враждебно относится к иранскому режиму. О Саиде аль-Аделе известно немногое: в открытом доступе имеются только три его фотографии. Аль-Адель является давним членом высшего руководящего совета «Аль-Каиды», «Меджлис аш-Шура», а также старшим членом комитета группы, которой поручено управлять глобальными операциями «Аль-Каиды». Согласно отчету, государства-члены ООН пришли к выводу, что в последнее время в силе «Аль-Каиды» не произошло «никаких существенных» изменений. В нем говорится, что угроза со стороны группы и ее филиалов повышена в зонах конфликтов и вокруг них, но остается «относительно низкой в других областях». В документе отмечается, что пропагандистская кампания «Аль-Каиды» под руководством Саифа аль-Аделя в последние месяцы активизировалась, а спецслужбы некоторых государств-членов ООН установили, что ему удалось усилить контроль над многими подразделениями организации. В частности, по крайней мере одно государственное разведывательное агентство заявило, что аль-Адель дает «прямые указания» Хуррас ад-Дину - одному из филиалов «Аль-Каиды» в Сирии, которым руководит его зять.