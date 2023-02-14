Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 17 февраля будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны туман, осадки. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.