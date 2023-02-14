Прогноз погоды на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове 17 февраля будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны туман, осадки. Северный ветер днем сменится юго-восточным.
Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.
В районах Азербайджана местами осадки, снег, днем осадки постепенно прекратятся. Временами туман, будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.