Было бы неверно говорить о достаточном выполнении Швецией условий меморандума для вступления в НАТО.

Об этом глава министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Анкаре на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Говорить, что Швеция на текущий момент выполнила в достаточной степени обязательства в рамках нашего меморандума, было бы неверно. Да, они изменили законы (в сфере безопасности – ред.), но тем не менее деятельность террористов, Рабочей партии Курдистана, там продолжается. Мы признаем и видим некоторые позитивные шаги со стороны Швеции и Финляндии, которые действительно сделаны. Но обязательства до конца еще не выполнены», - отметил глава турецкого МИД.

*** 13:19

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом повторил, что Анкара ждет выполнения Швецией и Финляндией обязательств по подписанному меморандуму для вступления в альянс.

«В ходе переговоров сегодня мы обсудили и вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Мы повторили, что ждем от этих стран выполнения обязательств, взятых ими в рамках подписанного с нами в Мадриде меморандума. Сказали о необходимости пресечения провокаций. Имею в виду в том числе провокации против Корана в Швеции и других странах», - сказал Чавушоглу.

Накануне генсек НАТО заявил, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени, они выполнили все условия Анкары.