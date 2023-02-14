Разведка Британии назвала число сбитых в Украине самолетов России

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 130 самолетов, пишет Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре по ситуации в Украине.

По данным британской разведки, у Вооруженных сил РФ по состоянию на февраль 2023 года остается около 1500 военных самолетов с экипажами.

Авторы сводки отмечают, что российская авиация по-прежнему демонстрирует низкую эффективность и действует в основном над захваченными территориями. В небе военной авиации РФ успешно противостоит украинская ПВО, а на земле из-за угрозы взрывов на российских аэродромах командование было вынуждено рассредоточить самолеты.

В таких условиях, считают в военном ведомстве Великобритании, российское командование не будет расширять использование авиации, так как это приведет к неприемлемым потерям.