Путин и Лукашенко проведут закрытую встречу

17 февраля в Москве состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Данную информацию подтвердил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча готовится, она пройдет в Ново-Огареве», - сказал он.

По словам Пескова, «это будет обстоятельная беседа».

«Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен», - добавил пресс-секретарь президента РФ.