Путин и Лукашенко проведут закрытую встречу
17 февраля в Москве состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Данную информацию подтвердил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Встреча готовится, она пройдет в Ново-Огареве», - сказал он.
По словам Пескова, «это будет обстоятельная беседа».
«Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен», - добавил пресс-секретарь президента РФ.