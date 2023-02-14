Лукашенко о возможности мобилизации в Беларуси

«Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны», - заверил глава государства.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, передает БЕЛТА.

В Беларуси не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно.

«Наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить абсолютно спокойно», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, в каком случае может проводиться мобилизация: «Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет».

Он также подчеркнул: «Если хочешь мира - готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне. И твой противник должен понимать - он готов».

Что касается отдельных призывов «бежать из Беларуси», Лукашенко уверен, что этот «гвалт» скоро спадет и это просто информационная кампания, которая сейчас развернута в определенных целях.

«Значит, они мыслят чего-то сотворить в Беларуси. Или просто дополнительную тут волну поднять», - сказал президент.