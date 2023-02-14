Экс-помощник президента России сделал громкое заявление. Кремль не согласен

При работе над минскими соглашениями экс-помощник президента РФ Владислав Сурков изначально не исходил из того, что они должны быть выполнены. РБК пишет, что в интервью директору российского Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на все вопросы Сурков отвечал только «да» и «нет».

«1. Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано? — Да.

2. Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными? — Да.

3. Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены? — Нет.

4. Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада? — Да».

В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. Свой пост Сурков покинул в феврале 2020 года.

РБК напоминает, что в интервью The Financial Times Сурков назвал Минские соглашения «первым законным разделением Украины» и заявил, что гордится их заключением: «Это была первая геополитическая контратака со стороны России, и такая решающая. Это была честь для меня».

В Кремле прокомментировали это заявление Суркова. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной задачей было заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. «Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке. Усилия были потрачены изрядные», — сказал Песков, указав, что во многих переговорах участвовал сам Владимир Путин, также активные дискуссии на этот счет вели Дмитрий Козак и Владислав Сурков.

«Лучше уточнить детали у Суркова, что имелось в виду», - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова политика о том, что он как автор Минских соглашений изначально исходил из того, что они не будут выполнены.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «определённый пессимизм» у российской стороны появился только на заключительной стадии, когда стали понятны настроения Киева, Берлина и Парижа, пытавшихся изменить порядок выполнения указанных в соглашениях пунктов. «На начальном этапе такого пессимизма не было», - утверждает Песков.

Он еще раз отметил, что Сурков развернутого ответа в своем интервью не дал, поэтому лучше запросить у него дополнительные разъяснения.