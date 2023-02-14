Арестован внебрачный сын Жириновского

Внебрачного сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Олега Эйдельштейна, арестовали на 15 суток «за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

По данным российских СМИ, Эйдельштейн устроил дебош в ресторане в центре Москвы и напал на сотрудника полиции. «Скандал произошел поздно вечером в ресторане «Ткемали» на Лубянке. …Олег Эйдельштейн, сын знаменитого политика, продолжал вести себя агрессивно, оскорблял сотрудников и, в конце концов, ударил в грудь инспектора ППС Жукова. Да так, что тому пришлось обратиться к врачам», - отметили СМИ.

Эйдельштейн был доставлен в отделение полиции, где в отношении него возбудили административное дело по статье «Хулиганство».

Олег Эйдельштейн – 36-летний внебрачный сын Владимира Жириновского. Политик официально представил его в 2017 году, когда тот участвовал в выборах депутатов в парламент Северной Осетии.