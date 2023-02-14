Байрамов поговорил с Чавушоглу

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе телефонного разговора были обсуждены поисково-спасательные работы в районах, пострадавших от землетрясения, вопросы оказания гуманитарной помощи.

Еще раз выразив соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения, Джейхун Байрамов пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он отметил, что Азербайджан, как всегда, в эти трудные дни находится рядом с Турцией и продолжит свою поддержку для ликвидации последствий стихийного бедствия. Байрамов выразил уверенность в том, что Турция выдержит и это тяжелое испытание.

В ходе телефонного разговора Мевлют Чавушоглу подробно рассказал о нынешней ситуации в районе землетрясения, о ходе спасательных работ. Также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.