НАТО: Война в Украине расширится

«Мы видим, что Россия уже начинает это наступление, которое мы предвидим, еще не очень массированное, но очевидным образом оно готовится, - сказал он. - И украинская сторона готовит контрнаступление, в этом нет секрета, но очевидно, что в этот период, в эти месяцы и после топкого сезона, когда условия будут лучше для масштабного столкновения, этот конфликт, как ожидается, расширится».

Конфликт в Украине в предстоящие месяцы расширится и будет очень интенсивным.

«Мы все понимаем, что предстоящий период будет очень интенсивным, будет потребляться очень много боеприпасов, и думаю, что параллельно с необходимостью мобилизовать как можно быстрее технику, в том числе тяжелую, типа тяжелых танков, которые нужны Украине, мы должны быть уверены, что имеются и боеприпасы, - подчеркнул Джоанэ. - Мы должны работать и с промышленностью, чтобы производить больше, производить в достаточных количествах и для Украины, и для наших собственных потребностей».

Замгенсека альянса сообщил, что после 2014 года Украина запросила альянс подготовить вооруженные силы «по логике НАТО».

«Министр обороны Канады (Анита Ананд) cказала нам на сегодняшней встрече (глав Минобороны НАТО в Брюсселе 14-15 февраля – ред.), что с 2014 года Канада подготовила 35 тыс. украинских военных».