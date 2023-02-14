15:07

Белорусские власти хотят нормальных отношений с Западом, но при одном условии - чтобы он не лез в чужой огород. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами, передает БЕЛТА.

Американские журналисты поинтересовались у президента, как он относится к тому, что белорусское государственное устройство называют диктатурой, а его самого - диктатором. «То, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, - это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. Она у вас есть, только несправедливая, искривленная, тупая-тупая. Вы от нее никогда не отходили: ни в Америке… А на Западе полная расхлябанность: там ни диктатуры, ни демократии - ничего нет, - отметил Лукашенко. - Мы в Беларуси принимаем решения по тем или иным вопросам и решаем те или иные задачи. Да, приходится мне или вмешиваться, или принимать большинство решений. Если вы считаете это диктатурой, Господь с вами. Я считаю, что это не диктатура. Никакой диктатуры здесь нет».