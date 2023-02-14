Генсек НАТО осудил сожжение Корана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Турцию. На совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в четверг Столтенберг осудил сожжение Корана, которое устроили шведские националисты в Стокгольме.

«Я понимаю, что сожжение Корана в Стокгольме спровоцировало сильную реакцию в Турции, разделяю эту боль. Я лично считаю сожжение священных книг постыдным деянием, понимаю чувства мусульман в Турции и во всем мире. Я также категорически осуждаю сожжение Корана. При этом я приветствую тот факт, что Швеция смогла предотвратить другие акции с сожжением Корана», – заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, не все деяния, хотя и аморальны, противоречат законам. При этом государство должно занять четкую позицию по таким вопросам.