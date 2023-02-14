В Беларуси заявили о «тенденции появления» новой резервной валюты

«Очень влиятельный Ближний Восток, роль их велика сейчас. И один из вопросов в этом ключе мы с президентом Эмиратов обсуждали. Сегодня грядет в мире тенденция, что появится новая резервная валюта. А может, и несколько», - сказал Лукашенко на встрече с журналистами в Минске, сообщает БЕЛТА.

При этом он отметил, что в Америке все решают деньги, «если не все, то многое точно». Относительно Ближнего Востока президент заявил, что «все больше и больше арабы начинают влиять на политику в мире».

Лукашенко в начале февраля находился с визитом в Абу-Даби, где провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном, которая длилась около 4 часов.