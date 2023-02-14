При организационной поддержке Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в поселке для вынужденных переселенцев в селе Гасангая Бардинского района состоялись сессии на тему минной безопасности.

Целью проведения сессий является информирование жителей о минах и других неразорвавшихся боеприпасах, которые могут быть обнаружены на освобожденных от оккупации территориях, правилах обращения с ними, мерах безопасности, соответствующих государственных органах, к которым в связи с этим будет направлено обращение.

В учениях, которые длились два дня, принял участие 21 инструктор, трое из которых - пострадавшие от взрыва мины. В ходе обучения более 150 жителям были розданы просветительские брошюры, организованы практические занятия.

Отметим, что Госкомитет предусмотрел регулярную организацию просветительских учений по минной опасности среди жителей, возвращающихся на освобожденные от оккупации территории.