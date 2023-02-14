Алиев подписал законы. Предприниматели освобождаются от уплаты ряда налогов на 10 лет. Комментарий замминистра Фарида Ахмедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд законов, предусматривающие широкие льготы в отношении IT-индустрии. В частности, ИКТ специалистов ждут как миграционные, так и налоговые послабления. Об этих изменениях в интервью haqqin . az рассказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов.

- Какие льготы предусматриваются в рамках принятых поправок?

- Предприниматели, занимающиеся деятельностью по системной интеграции и разработке программного обеспечения, освобождаются от уплаты целого ряда налогов и иных принудительных платежей.

В частности, вступившие в силу изменения предусматривают освобождение от уплаты налогов на прибыль, дивиденды, имущество и землю сроком на 10 лет. Нанятые этими предпринимателями специалисты также получат серьезные послабления при уплате подоходного налога с заработной платы.

Помимо налогового бремени облегчены и социальные выплаты. Иностранцы и лица без гражданства данной категории, а также их подрядчики и субподрядчики будут освобождены от уплаты обязательного государственного социального страхования сроком на 10 лет.

В зависимости от выбора резидентов с 1 января 2023 года в течение 10 лет взносы на обязательное государственное социальное страхование выплачиваются с суммы четырехкратного размера минимальной месячной заработной платы или с доходов от наемного труда.

Кроме этого, в законе «О таможенном тарифе» изменены льготы на ввоз технологического оборудования и сооружений на срок от 7 до 10 лет. И наконец, согласно поправке к Миграционному кодексу, не требуется получение разрешения на работу для резидентов технопарков и специалистов с опытом работы в сфере ИКТ, привлекаемых ими для работы в Азербайджане. Особо хочется отметить, что этот пакет льгот намного обширнее льгот, предлагаемых другими странами региона.

- Чем обусловлена необходимость поправок к законам?

- Сегодня перед страной стоит выбор: традиционно сделать ставку на нефтегазовый сектор или в соответствии с требованиями времени, перейти к экономической модели, основанной на науке и инновациях? Ответ на этот жизненно важный вопрос как раз нашел отражение в утвержденных главой государства «Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030», где один из основных пунктов связан с превращением страны в сосредоточие конкурентоспособного человеческого капитала и современных инноваций.

Существует прямая зависимость от инвестиций в технологический прогресс и ростом ВВП. Чем больше мы будем инвестировать в инновации, тем больше мы будем расти в экономическом плане, конкурируя с самыми топовыми странами.

Существует несколько моделей увеличения доли IT в структуре ВВП на уровне государства: сервис-хаб, бизнес-хаб или инновационный хаб. Естественно, могут применяться и смешанные подходы, одна модель может перетекать в другую.

Полагаю, что в данный момент Азербайджану стоит сосредоточиться на модели «сервис-хаб», как это сделано в Беларуси, Румынии и Украине. Беларусь создала Парк Высоких Технологий в 2005 году. Парк изначально создавался для аутсорсинговых компаний, которые создавали программное обеспечение под конкретного заказчика. Как правило, это были известные компании в США и Европе. Однако в последнее время растет количество продуктовых компаний, которые разрабатывают собственный софт и продают большому количеству заказчиков по всему миру. На сегодняшний день в парке зарегистрировано более 1000 компаний.

- Теперь и в Баку переходят на экономику, базирующуюся на ИКТ технологиях и инновациях, и этот курс необратим?

- Да, внесенные поправки следует рассматривать как одну из важных мер для развития сектора ИКТ, без которого достижение вышеуказанного приоритета невозможно. Эти меры направлены на подготовку и удержание квалифицированных кадров в стране, а также привлечение зарубежных специалистов и передовых компаний.

К сожалению, текущие показатели в сфере ИКТ не отражают амбиции страны, что подтверждает и статистика. Так, доля сектора ИКТ в ВВП Азербайджана составляет 1,8%, в Грузии и Казахстане этот показатель превышает 3%. При этом мы тратим на ИКТ 3% бюджетных средств – выше большинства стран в регионе и мире. Кроме этого, мы отстаем от ряда стран региона по числу ИКТ-специалистов, количеству патентов на душу населения, количеству научных статей и другим показателям. Очевидно, что необходимо менять подход.

Конечно, мы не можем смириться с такой ситуацией, но, как показывает опыт передовых стран, для этого решающее значение имеет поддержка государства. В качестве примера можно привести эволюцию известной Кремниевой долины или передового Стэнфордского университета, в становлении которых важную роль сыграли как госзаказы, так и важные институциональные реформы (налоговые льготы, поправки к иммиграционному законодательству и т. д.). Вообще, господдержка — общепринятый подход к развитию сектора ИКТ, что нашло отражение и в инновационной стратегии Азербайджана.

- Можно ли назвать принятые поправки радикальными мерами?

- Отнюдь, скорее наоборот. Принятые изменения следует расценивать как минимальный шаг на пути к намеченным целям. Еще несколько лет назад на фоне создавшейся геополитической ситуации в регионе многие соседние страны предприняли решительные шаги по созданию перспективной бизнес-среды для привлечения ИКТ-специалистов и компаний, которые дали свои плоды. Так, среди ИКТ-компаний и специалистов, решивших переехать из России с начала этого года, только 0,3% выбрали Азербайджан. В то же время 13% предпочли Грузию, по 10% - Турцию и Армению, а остальные - Узбекистан и Казахстан.

Но не все так плохо. Хотя мы и опоздали с принятием механизмов стимулирования, пакет льгот, предложенный Азербайджаном, является самым обширным в регионе. И есть уверенность, что эти изменения приведут к развитию местного ИКТ-сектора, повышению привлекательности страны для зарубежных талантов и последующему превращению страны в инновационный хаб региона.

- Таким образом Азербайджан вступает в конкуренцию с мировыми гигантами?

- Продуктивная конкуренция в сфере ИКТ - двигатель прогресса, так как технологии охватывают практически все сферы жизни людей. И в этой гонке, вопреки расхожему мнению, у небольших стран есть все шансы встать в один ряд с технологическими государствами-гигантами. Примеры Эстонии, Израиля и Сингапура демонстрируют, что для достижения глобальных успехов не обязательно быть большим государством.

Наглядный пример - Тайвань. Территория страны в два раза меньше площади Азербайджана, а 65% мирового производства полупроводников и 90% современных чипов приходится на долю именно этого государства. То есть небольшая страна обладает монополией на продукты, определяющие вертикаль мирового электронного, компьютерного и телефонного производства. И достигнуто это в течение всего нескольких десятков лет.

Отсюда вывод: когда есть фундаментальные факторы - кадры, верные стимулы и институциональная среда, для достижения успеха не обязательно быть большой страной. Азербайджан стремится написать свою историю успеха, используя эти примеры.

- А посильны ли новые льготы для государственного бюджета?

- Предварительный анализ налоговых поступлений показывает, что упущенные доходы по сравнению с общим их объемом будут незначительны.

К тому же изменения не только создадут дополнительную стоимость в секторе ИКТ, но и окажут положительное влияние на другие сферы экономики посредством мультипликативного эффекта. К примеру, переезд иностранного ИТ-стартапа в Баку приводит к созданию экономической стоимости в секторе ИКТ. Но это только прямой эффект. А ведь сотрудники данной компании живут в стране, платят квартплату, тратят деньги на свои повседневные нужды и т.д. Такой мультипликативный эффект приводит к оживлению других секторов и созданию новых рабочих мест. Так, исследования канадского правительства показывают, что каждое новое рабочее место в секторе ИКТ приводит к созданию 1-3 новых рабочих мест в других секторах. А каждый 1 млн долларов, полученный в секторе ИКТ, создает дополнительные 862 тыс. долларов в других секторах.

И, по нашим расчетам, доходы экономики страны в результате комплексного воздействия на экономику этих изменений намного превысят объем «потерянных» бюджетных средств.

- Не следует ли отсюда, что основным камнем преткновения в развитии сферы ИКТ в стране была налоговая система?

- Не могу с этим согласиться. Да, изменения предусматривают снижение налоговой нагрузки, но у государства есть целый арсенал не менее сильных инструментов стимулирования инноваций. Так, передовые страны часто практикуют стимулирование инновационных компаний и стартапов путем вовлечения в процесс государственных закупок. Не менее действенный инструмент связан с финансированием. Прогрессивный шаг в данном направлении - создание в ноябре прошлого года Агентством инноваций и цифрового развития, группой компаний Pasha Holding и индивидуальными инвесторами первого в стране венчурного фонда Caucasus Ventures.

В целом, роль государства в совершенствовании управления процессом цифровой трансформации является основополагающей. Очень важно для стимулирования инновационной деятельности обеспечить адаптивное управление по пяти столпам цифровой трансформации – цифровое правительство, цифровое общество, цифровая инфраструктура, цифровой бизнес и цифровая экосистема. Поэтому передачу Министерству цифрового развития и транспорта полномочий по реализации государственной политики и регулирования, организации и координации деятельности в сфере электронного правительства считаю эффективным шагом для обеспечения более гибкого управления и формирования единой государственной политики в этой области.

- Как венчурные капиталы помогут стимулировать инновации?

- Прежде всего, теперь у азербайджанских стартапов есть возможность получить институциональные инвестиции от людей с опытом. На данном этапе Фонд планирует инвестировать в 50 компаний, и это только первый шаг. Не исключено также, что сам прецедент создания венчурного фонда в стране вызовет интерес к соинвестированию со стороны международных инвесторов из ЕС, Центральной Азии и других стран. А эти инвесторы будут заинтересованы в масштабировании своих компаний в Азербайджане, стимулируя развитие местной ИКТ-экосистемы.

- Как решить проблему нехватки кадров в местной IT-индустрии?

- Ежегодно университеты страны выпускают около 3000 ИКТ-специалистов, но спрос в разы превышает предложение. Даже в странах ЕС и США - это большая проблема, вузы не успевают выпускать достаточное количество специалистов, вынуждая бизнес привлекает таланты из-за рубежа.

Значит, надо создавать благоприятные условия для подготовки национального кадрового ИКТ-ресурса. Мы отнеслись к этому вопросу системно и провели обширное маркетинговое исследование спроса и предложения на ИКТ-рынке. Согласно исследованию, с 2016 по 2021 годы потребность в ИКТ-специалистах на рынке труда как в государственном, так и в частном секторе увеличилась почти в 5 раз. Наряду с этим, в ходе исследования было тщательно проанализировано около 45 тысяч объявлений о вакансиях. Как оказалось, если в 2016 году на рынке труда было 17 вакансий для ИКТ-специалистов, то в 2020 году это число увеличилось до 337.

В рамках исследования также был проведен опрос как среди государственных, так и частных предприятий, банков, стартапов и ИКТ-компаний. Среди самых востребованных профессий оказались такие специальности, как специалист по программному обеспечению, аналитик данных, системный администратор, UI/UX-дизайнер, специалист по AI.

На основе всех этих анализов, с целью восполнить кадровый пробел в данной области была инициирована, на сегодняшний день активно и эффективно функционирующая, стипендиальная программа Technest, реализованная Агентством инноваций и цифрового развития. Посредством программы, пройдя краткосрочные курсы в области информационных технологий, выпустились порядка 700 молодых специалистов, 220 из которых – школьники, 130 – студенты начальных курсов, а остальные 350 человек - уже обеспечены работой. С помощью этих стипендий мы стремимся дать студентам технические навыки, а также привить им предпринимательский дух.

В этом году мы планируем привлечь в программу еще 3000 стипендиатов, что для масштабов Азербайджана — весьма внушительная цифра.

Кроме того, подписано соглашение с известным израильским институтом технологий Technion для создания Центра кибербезопасности Азербайджана, где в ближайшие 3 года планируется провести тренинги для приблизительно тысячи IT-специалистов, 360 из которых станут сертифицированными киберэкспертами международного уровня. В рамках данной программы также предусмотрена подготовка 15 местных преподавателей. Уже окончен набор первой группы учащихся, вскоре начнутся занятия. А в долгосрочной перспективе наша цель — превратить Азербайджан в региональный ресурсный центр кибербезопасности.

- Что Вы можете сказать об эффективности новых поправок с учетом острой конкуренции в мире?

- Основная цель изменений - стимулирование технологического сектора в стране путем привлечения на местный рынок новых игроков и иностранных инвестиций, что способно сделать Азербайджан ИКТ-центром региона. Прежде всего, необходимо собрать в стране критическую массу специалистов. А принятые поправки помогут не только предотвращению «утечки мозгов», но и привлечению специалистов из зарубежных стран.

Приезд в страну иностранных специалистов и международных компаний, наряду с повышением экономической активности, внесет важный вклад в улучшение бизнес-среды и стартап-культуры. Кстати, у нас уже был подобный опыт в энергетическом секторе. Помимо важных экономических эффектов, инвестиции передовых многонациональных компаний привели к формированию местных специалистов. Международные энергетические компании подготовили сотни местных руководителей, работающих как в Азербайджане, так и за рубежом.

Исходя из этого можно с уверенностью полагать, что изменения, внесенные в законы и кодексы, в среднесрочной перспективе также оживят сектор ИКТ страны и будут способствовать дальнейшему развитию предпринимательской культуры.