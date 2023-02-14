Гражданин Азербайджана экстрадирован из России

Данное решение было принято в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Ранее в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Гусарского районного отдела полиции, в связи с выявленными основательными подозрениями в совершении группой лиц хулиганских действий был объявлен в розыск гражданин Азербайджана Рашад Ханмурадов, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Ханмурадов был задержан на территории РФ и доставлен в нашу страну 15 февраля в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции», - отмечается в сообщении.