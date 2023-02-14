Медведчук предложил Кремлю «план Б» по захвату Украины

Бывший нардеп Виктор Медведчук, выданный в Россию в обмен на украинских пленных, предложил президенту РФ Владимиру Путину «план Б» по завоеванию Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью BBC News Украина.

«В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они сейчас будут делать «план Б», когда будут делать так называемую вторую Украину. Этот сумасшедший план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель», – рассказал секретарь СНБО.

Данилов считает, что Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут «давать предложение о создании двух стран». При этом он не назвал конкретных фамилий, но намекнул, что речь идет о действующих депутатах фракции ОПЗЖ.

По его словам, цель России – в ближайшее время полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать идею раздела Украины. Данилов добавил, что идеей «двух стран» занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.