Патрушев рассказал о целях США в отношении России

Жители Украины гибнут по вине Запада, который якобы спровоцировал военный конфликт между двумя народами. Так сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отметив, что Запад мечтает о развале России.

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - считает Патрушев. Его слова приводит Интерфакс.

Патрушев напомнил, что долгие годы руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией: "Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России".

"...Начиная с 2014 года готовили Украину к войне с Россией, превращая ее в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчиненное интересам НАТО", - заявил Патрушев.