Обновлен и Сумгаитский филиал банка ABB

Банк ABB, продолжая проект по преобразованию филиалов, обновляет свои офисы обслуживания. Сумгаитский филиал банка открылся для клиентов в новой концепции, который функционирует по адресу: город Сумгаит, улица Самеда Вургуна, 112/14.

Здесь созданы все условия для обслуживания клиентов на самом высоком уровне. Индивидуальные и корпоративные клиенты могут воспользоваться всем спектром банковских услуг такими как различные виды кредитования, кассово-расчетные операции, депозитные вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.