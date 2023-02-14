Первые жители вернутся в Агдам в 2025 году

Об этом на состоявшемся в Агдаме заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства заявил журналистам руководитель Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов.

В 2023 году на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется начать масштабные строительно-реконструкционные работы.

«В 2022-2026 годах предусмотрено строительство 34,5 тыс. квартир. В Агдамском районе планируется построить 9,7 тыс. квартир. В 2025 году предусмотрено переселение населения в город Агдам и первые восстановленные села района», - сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Овсат Гамидов сообщил, что первый утвержденный и представленный общественности генплан среди районов, освобожденных от оккупации, принадлежит городу Агдам.

По его словам, в Агдаме проделаны важные работы как по разминированию, так и по строительству базовой инфраструктуры.

Завершаются проекты по строительству автомобильных и железных дорог, прокладке линий электропередач. Также ведутся работы по строительству социально-экономической инфраструктуры. Завершаются работы по строительству школы № 1 Агдама, сообщил Гамидов.

Он отметил, что только в город Агдам и близлежащие села планируется переселить 42 тыс. человек.

По словам спецпредставителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмина Гусейнова, в Агдаме реализуется несколько новых пилотных проектов.