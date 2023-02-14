Российские азербайджанцы идут на помощь туркам

Рамиль Алиев, собкор 16:41

В связи с произошедшими в Турции разрушительными землетрясениями азербайджанские диаспорские организации, действующие в различных странах мира, развернули кампании помощи пострадавшим. Особую активность в этом деле проявляет азербайджанская диаспора в России. Национально-культурная региональная организация Свердловской области «Урал-Азербайджан», осуществляющая деятельность в Свердловской области России и городе Екатеринбург, на сегодняшний день направила в зону землетрясения гуманитарную помощь на 28 миллионов рублей.

Кроме того, Национально-культурная региональная организация Свердловской области «Урал-Азербайджан» совместно с азербайджанскими общинами в Курганской и Тюменской областях направила в Турцию гуманитарную помощь в размере 3 800 000 рублей. Азербайджанская национально-культурная автономия «Aраз», действующая в городе Пятигорск Ставропольского края, передала генконсульству Турции в городе Новороссийск гуманитарную помощь на 3 миллиона рублей. B этой кампании приняли участие организации «Aраз» в городах Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Ессентуки, Георгиевск, Буденновск, Невинномысск, Ставрополь, члены азербайджанских диаспорских организаций в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, различные общины, проживающие на Северном Кавказе.

Региональная общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан» передала генконсульству Турции в Казани материальную и гуманитарную помощь на 3,5 миллиона рублей. Азербайджанская инициативная группа «Помощь Турции», куда входит также азербайджанская диаспора в Лениногорском районе Татарстана и городе Лениногорск, перечислила на соответствующий счет наличные средства в размере 1 миллиона 650 тысяч рублей и передала генконсульству Турции в городе Казань собранную гуманитарную помощь. Дом дружбы азербайджанского народа в Башкортостане доставил в Турцию через генконсульство братской страны в Татарстане материальную и гуманитарную помощь на 2 миллиона 345 тысяч рублей. Городская общественная организация «Национально-культурная автономия азербайджанцев по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области» оказала Турции материальную и гуманитарную помощь в размере 1,5 миллиона рублей.

Азербайджанские предприниматели, работающие на Софийском фруктово-овощном рынке в городе Санкт-Петербург, передали генконсульству Турции в Санкт-Петербурге гуманитарную помощь на1 491 000 рублей. Азербайджанский центр гуманитарного сотрудничества в Санкт-Петербурге перечислил на счет генконсульства Турции в Санкт-Петербурге материальные средства в размере 140 тысяч рублей и передал гуманитарную помощь для 250 человек, пострадавших от землетрясения. Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев по Пермскому краю» направила в генеральное консульство Турции в Казани гуманитарную помощь на 1,5 миллиона рублей, она состоит из палаток и обогревателей.