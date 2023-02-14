Пашиняну угрожают «новыми территориальными потерями» наш обзор

Отдел информации

На фоне очередной активизации мирных переговоров между Баку и Ереваном премьер-министр Армении Никол Пашинян провел закрытую встречу с членами парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор». Как сообщают армянские СМИ, на встрече обсуждался окончательный текст проекта мирного соглашения с Азербайджаном, который ранее был представлен Еревану официальным Баку. В настоящее время армянская сторона работает над текстом: секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что вскоре его представят азербайджанской стороне.

По официальной информации, закрытая встреча Пашиняна с представителями правящей партии была связана с подготовкой к предстоящим выборам в органы местного самоуправления.

Пашинян собрал свою фракцию и рассказал о мире с Азербайджаном

«Однако на встрече обсуждались также последние предложения Азербайджана по тексту мирного договора. Пашинян и члены правящей партии обменялись мнениями об этом, после чего премьер-министр заявил, что переговоры нужно завершить как можно скорее, а также урегулировать отношения с Турцией», - отмечает газета «Жоховурд».

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил: армянская сторона уже завершила работу над проектом соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном.

«Говоря о предложениях, надо иметь в виду проект полноценного документа с нашими предложениями. Вновь повторяю, что нужен договор, который станет гарантом долгосрочного и стабильного мира. Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такой договор. Я готов взять на себя такую ответственность», - заявил Пашинян.

Очевидно, что Пашинян торопится как минимум нормализовать отношения с Турцией. Это очень важно в свете стратегии Еревана по дистанцированию от России и сближению с Западом. Неслучайно армянская сторона попыталась использовать разрушительное землетрясение в Турции, как возможность продвинуть процесс нормализации отношений между двумя странами и направила в соседнюю страну гуманитарную помощь и спасателей. Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Турцию, встретился в Анкаре со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу и отправился в Адыяман, чтобы посетить район землетрясения. В ходе встречи глав МИД были обсуждены вопросы, связанные с нормализацией отношений между Турцией и Арменией. Стороны договорились ускорить этот процесс.

Арарат Мирзоян претворяет в жизнь новую стратегию

А спецпредставитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч заявил, что «стороны достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран».

«Относительно вопроса открытия границы для граждан третьих стран. Наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по данному вопросу. Два министра пришли к соглашению, а мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Алиджан», - сказал Кылыч, комментируя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре.

Он также выразил уверенность, что шаги, предпринимаемые в последнее время, в ближайшее время окажут положительное влияние на процесс урегулирования отношений.

Сердар Кылыч рассказал о договоренностях

Как сообщалось ранее, направление Арменией гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и визит министра иностранных дел в эту страну поддержали на Западе. Однако до сих пор неизвестно официальное отношение к этим событиям России. Москва ранее заявляла, что готова поддержать начавшиеся в начале 2021 года переговоры о нормализации отношений между Арменией и Турцией, в том числе одну из встреч спецпредставителей, состоявшуюся в Москве. Однако, похоже, ни Турция, ни Армения не хотят, чтобы процесс проходил под контролем или покровительством Москвы. С этой точки зрения нынешние контакты вряд ли понравятся Кремлю. Уже сейчас Россия одно за другим делает эмоциональные заявления о попытках Запада, выступающего посредником в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, вытолкнуть ее из региона.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев, российские экспертные круги заявляют, что сближение Армении с Турцией может стоить ей «новых территориальных потерь».

«Проявление Ереваном сочувствия по отношению к Турции в нынешней ситуации, к смертям и трагедии — это нормально. Так нужно поступать по отношению к любой стране. Но с точки зрения геополитических раскладов Армении это ничего не даст», - заявил в беседе с NEWS.am директор института ЕАЭС, политолог Владимир Лепехин.

Он призвал не возлагать никаких надежд на то, что помощь и контакты как-то улучшат армяно-турецкие отношения или изменят ситуацию в регионе. По словам Лепехина, «Анкара очень прагматично, достаточно жестко, последовательно ведет свою геополитическую линию».

Москву раздражает "турецкая стратегия" Анкары

Он пояснил, что интересы Армении в эту линию не встраиваются, а если и встраиваются, то только на условиях Турции.

«Армения для Турции не авторитет по какому-либо вопросу, поскольку нынешнее руководство в Ереване частенько прогибается под Турцию. Еще до начала 44-дневной войны у властей Армении не было принципиальной позиции по отношению к Анкаре, несмотря на прогнозы об угрозе начала войны. Усиление влияния Турции в регионе, а соответственно и Азербайджана, продолжится. Через этот фактор будет усиливаться влияние НАТО и предприниматься попытки выдавливания России из Южного Кавказа», – отметил Лепехин.

Он считает, что этот вектор, который наметился еще два с половиной года назад и привел к началу Второй карабахской войны, может изменить только результат «специальной военной операции» в Украине.

«Если Россия выйдет из нее достойно и добьется своих целей, то она вслед за этим попытается вернуть свое влияние на Южном Кавказе, пролонгировать нахождение миротворцев в Нагорном Карабахе и военной базы в Гюмри. Но если военная кампания закончится для России неудачно, и в мирном соглашении будут доминировать условия Запада, то Москва вряд ли вернет былое влияние. Наоборот, политика ослабления России в регионе продолжится. В таком случае встанет вопрос о том, на как условиях Армения станет абсолютным сателлитом Турции и ее союзников, в том числе ценой Нагорного Карабаха и еще каких-нибудь территорий», – подчеркнул Лепехин.

Формулируемые Азербайджаном условия – это последовательная линия, от которой Баку отступать не будет, а это, по убеждению политолога, грозит Армении «новыми территориальными потерями».

Пророссийская оппозиция Армении также критикует процесс сближения с Турцией. Член оппозиционной фракции «Армения», депутат Гегам Манукян считает, что Анкара не предпримет никаких шагов для нормализации отношений, если правительство Армении не выполнит все требования Азербайджана.

Гегам Манукян убежден, что Турция настаивает на выполнении требований Азербайджана

«Турция обусловливает армяно-турецкую нормализацию урегулированием армяно-азербайджанской проблемы после того, как оказала очень заметное влияние на 44-дневную войну. Анкара пожинает плоды, подкладывая мягкую подушку под голову армянским властям, выдвигая свои предусловия или предлагая хотя бы подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - отметил Манукян.

Действительно, Турция выступала с заявлениями о том, что нормализация ее отношений с Арменией и открытие ее сухопутных границ зависят от достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном. Это неудивительно, ведь для долгосрочной стабильности в регионе и нормальных отношений между соседями необходимо подписать мирный договор. Армянские власти тоже это понимают и видят, что если в вопросе нормализации отношений с Турцией нужно торопиться, то точно так же надо торопиться и в достижении мира с Азербайджаном: нельзя упускать представившуюся возможность.

Возможно, землетрясение в Турции и гуманитарные жесты со стороны Армении на какое-то время смягчат общую атмосферу. Однако политика формируется на более суровых основах, чем помощь в землетрясении. Не является исключением и процесс нормализации отношений с Турцией.