Отдел информации 16:37

На фоне очередной активизации мирных переговоров между Баку и Ереваном премьер-министр Армении Никол Пашинян провел закрытую встречу с членами парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор». Как сообщают армянские СМИ, на встрече обсуждался окончательный текст проекта мирного соглашения с Азербайджаном, который ранее был представлен Еревану официальным Баку. В настоящее время армянская сторона работает над текстом: секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что вскоре его представят азербайджанской стороне. По официальной информации, закрытая встреча Пашиняна с представителями правящей партии была связана с подготовкой к предстоящим выборам в органы местного самоуправления.

«Однако на встрече обсуждались также последние предложения Азербайджана по тексту мирного договора. Пашинян и члены правящей партии обменялись мнениями об этом, после чего премьер-министр заявил, что переговоры нужно завершить как можно скорее, а также урегулировать отношения с Турцией», - отмечает газета «Жоховурд». Сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил: армянская сторона уже завершила работу над проектом соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном. «Говоря о предложениях, надо иметь в виду проект полноценного документа с нашими предложениями. Вновь повторяю, что нужен договор, который станет гарантом долгосрочного и стабильного мира. Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такой договор. Я готов взять на себя такую ответственность», - заявил Пашинян. Очевидно, что Пашинян торопится как минимум нормализовать отношения с Турцией. Это очень важно в свете стратегии Еревана по дистанцированию от России и сближению с Западом. Неслучайно армянская сторона попыталась использовать разрушительное землетрясение в Турции, как возможность продвинуть процесс нормализации отношений между двумя странами и направила в соседнюю страну гуманитарную помощь и спасателей. Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Турцию, встретился в Анкаре со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу и отправился в Адыяман, чтобы посетить район землетрясения. В ходе встречи глав МИД были обсуждены вопросы, связанные с нормализацией отношений между Турцией и Арменией. Стороны договорились ускорить этот процесс.

А спецпредставитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч заявил, что «стороны достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран». «Относительно вопроса открытия границы для граждан третьих стран. Наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по данному вопросу. Два министра пришли к соглашению, а мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Алиджан», - сказал Кылыч, комментируя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре. Он также выразил уверенность, что шаги, предпринимаемые в последнее время, в ближайшее время окажут положительное влияние на процесс урегулирования отношений.

Как сообщалось ранее, направление Арменией гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и визит министра иностранных дел в эту страну поддержали на Западе. Однако до сих пор неизвестно официальное отношение к этим событиям России. Москва ранее заявляла, что готова поддержать начавшиеся в начале 2021 года переговоры о нормализации отношений между Арменией и Турцией, в том числе одну из встреч спецпредставителей, состоявшуюся в Москве. Однако, похоже, ни Турция, ни Армения не хотят, чтобы процесс проходил под контролем или покровительством Москвы. С этой точки зрения нынешние контакты вряд ли понравятся Кремлю. Уже сейчас Россия одно за другим делает эмоциональные заявления о попытках Запада, выступающего посредником в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, вытолкнуть ее из региона. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, российские экспертные круги заявляют, что сближение Армении с Турцией может стоить ей «новых территориальных потерь». «Проявление Ереваном сочувствия по отношению к Турции в нынешней ситуации, к смертям и трагедии — это нормально. Так нужно поступать по отношению к любой стране. Но с точки зрения геополитических раскладов Армении это ничего не даст», - заявил в беседе с NEWS.am директор института ЕАЭС, политолог Владимир Лепехин. Он призвал не возлагать никаких надежд на то, что помощь и контакты как-то улучшат армяно-турецкие отношения или изменят ситуацию в регионе. По словам Лепехина, «Анкара очень прагматично, достаточно жестко, последовательно ведет свою геополитическую линию».

Он пояснил, что интересы Армении в эту линию не встраиваются, а если и встраиваются, то только на условиях Турции. «Армения для Турции не авторитет по какому-либо вопросу, поскольку нынешнее руководство в Ереване частенько прогибается под Турцию. Еще до начала 44-дневной войны у властей Армении не было принципиальной позиции по отношению к Анкаре, несмотря на прогнозы об угрозе начала войны. Усиление влияния Турции в регионе, а соответственно и Азербайджана, продолжится. Через этот фактор будет усиливаться влияние НАТО и предприниматься попытки выдавливания России из Южного Кавказа», – отметил Лепехин. Он считает, что этот вектор, который наметился еще два с половиной года назад и привел к началу Второй карабахской войны, может изменить только результат «специальной военной операции» в Украине. «Если Россия выйдет из нее достойно и добьется своих целей, то она вслед за этим попытается вернуть свое влияние на Южном Кавказе, пролонгировать нахождение миротворцев в Нагорном Карабахе и военной базы в Гюмри. Но если военная кампания закончится для России неудачно, и в мирном соглашении будут доминировать условия Запада, то Москва вряд ли вернет былое влияние. Наоборот, политика ослабления России в регионе продолжится. В таком случае встанет вопрос о том, на как условиях Армения станет абсолютным сателлитом Турции и ее союзников, в том числе ценой Нагорного Карабаха и еще каких-нибудь территорий», – подчеркнул Лепехин. Формулируемые Азербайджаном условия – это последовательная линия, от которой Баку отступать не будет, а это, по убеждению политолога, грозит Армении «новыми территориальными потерями». Пророссийская оппозиция Армении также критикует процесс сближения с Турцией. Член оппозиционной фракции «Армения», депутат Гегам Манукян считает, что Анкара не предпримет никаких шагов для нормализации отношений, если правительство Армении не выполнит все требования Азербайджана.