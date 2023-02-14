«Были предприняты меры по охране района, поставлена в известность Служба спасения и районная прокуратура. Это четвертый случай, когда остатки ракет, использовавшихся для бомбардировок Украины, попадают на территорию Республики Молдова. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан», - говорится в сообщении.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Молдовы.

Бричанский район находится на северо-западе Молдовы, граничит с Румынией и с Черновицкой областью Украины.

10 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что российские ракеты «Калибр», летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны. В ведомстве сообщили, что ракета пролетела над селом Мокра, а после - над Косауцами.

В тот же день Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы вызвало посла России в связи с нарушением воздушного пространства страны.