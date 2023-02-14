В России выпала из окна многоэтажки высокопоставленная чиновница

В Санкт-Петербурге под окнами жилого дома нашли мертвой начальницу управления финансового обеспечения по Западному военному округу (ЗВО), 58-летнюю Марину Янкину. Об этом сообщили российские СМИ.

Ее нашли вечером 15 февраля под окнами дома. Правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве. В главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу информацию пока не подтвердили и не опровергли.

На общем балконе на 16-м этаже дома следователи обнаружили документы, а также личные вещи погибшей. Известно, что погибла она от травм, характерных для падения с высоты.

Ранее Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост замглавы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

13 февраля в дачном доме в подмосковной деревне Голиково было найдено тело бывшего замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») генерал-майора полиции Владимира Макарова. Рядом с телом находился карабин «Беркут-2М». По версии следствия, 72-летний Макаров покончил с собой.