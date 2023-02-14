Украина ждет решений Израиля по военной помощи

«Израилю хорошо известен наш список военных потребностей, он передавался прошлому правительству, передавался этому. Мы будем ждать принятия соответствующих решений. Прежде всего, речь идет о защите украинского неба», - сказал он.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Израиля Эли Коэном пресс-конференции в Киеве.

Кулеба заявил, что доволен сегодняшней встречей с Коэном и «качеством разговора».

Также глава МИД отметил, что после их телефонного разговора Коэн приехал в Киев «даже быстрее, чем ожидалось».

«Я думаю, что сегодня мы закладываем очень серьезный фундамент. Но будет ли построено на этом фундаменте полноценное здание, зависит от дальнейших решений, которые будут приниматься или нет», - подчеркнул Кулеба.

«Нет ни одной объективной причины, почему Израиль и Украина сегодня не должны стоять плечом к плечу», - отметил министр.