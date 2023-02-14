Критиковавшего власти Ирана кинорежиссера освободили
Известный кинорежиссер Мохаммад Расулоф вышел на свободу после семи месяцев ареста, сообщала радио «Фарда» (персидская служба «Радио Свобода»). Из тегеранской тюрьмы «Эвин» режиссера выпустили 12 февраля.
Расулоф, получивший «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2020 году за фильм «Нет зла», был арестован иранскими властями в июле прошлого года вместе с другим режиссером Мостафой Алиахмадом. Оба кинематографиста критиковали власти Ирана. Вместе с другими иранскими деятелями культуры и активистами они подписали обращение к властям под названием «Сложи оружие», где осуждалось подавление протестов в Абадане, вспыхнувших после гибели людей из-за обрушения здания.
Расулофа, как официально заявили представители властей, арестовали в рамках прошлого дела: в марте 2020 года его приговорили к году лишения свободы по обвинению в антиправительственной пропаганде.
Расулоф вышел из тюрьмы через несколько дней после того, как из той же «Эвин» был освобожден другой известный кинорежиссер Джафар Панахи.