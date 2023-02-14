Критиковавшего власти Ирана кинорежиссера освободили

Расулоф, получивший «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2020 году за фильм «Нет зла», был арестован иранскими властями в июле прошлого года вместе с другим режиссером Мостафой Алиахмадом. Оба кинематографиста критиковали власти Ирана. Вместе с другими иранскими деятелями культуры и активистами они подписали обращение к властям под названием «Сложи оружие», где осуждалось подавление протестов в Абадане, вспыхнувших после гибели людей из-за обрушения здания.

Расулофа, как официально заявили представители властей, арестовали в рамках прошлого дела: в марте 2020 года его приговорили к году лишения свободы по обвинению в антиправительственной пропаганде.

Расулоф вышел из тюрьмы через несколько дней после того, как из той же «Эвин» был освобожден другой известный кинорежиссер Джафар Панахи.