Россия высылает австрийских дипломатов

16 февраля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому «заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике persona non grata.

Четыре сотрудника посольства Австрии в России объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Акцентировано, что этот недружественный и ничем не обоснованный шаг наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны, и международному авторитету Вены, ранее позиционировавшей себя как непредвзятое, нейтральное государство и площадку международной дипломатии.

В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля с.г. Послу вручена соответствующая нота», - отмечается в сообщении ведомства.

Внимание посла также обращено на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Эта ситуация также не останется без последствий, предупредили в российском МИД.