Министр Гейдаров призвал поляков инвестировать в Зону свободной торговли в Аляте
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось 8-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте министерства, сопредседатель межправкомиссии с азербайджанской стороны, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров отметил, что отношения между Азербайджаном и Польшей достигли уровня стратегического партнерства. По его словам, есть благоприятные условия для увеличения двустороннего товарооборота.
Министр Гейдаров добавил, что потенциал для создания совместных производственных предприятий имеется в сферах транспорта и логистики, железнодорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, фармацевтики. И напомнил, что с 2018 года в Варшаве действует Торговый дом Азербайджана.
Также глава азербайджанского МЧС пригласил польских предпринимателей инвестировать в Зону свободной торговли в бакинском поселке Алят.
В то же время заместитель министра развития и технологий Польши, сопредседатель межправкомиссии Гжегож Пеховяк отметил, что у стран есть хорошие возможности для развития отношений в сфере логистики и транспорта, энергетики, строительства, сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции, агротехнологий, медицины и фармацевтики, IT-индустрии.
Отметим, что в ходе встречи был подписан меморандум о намерениях между зоной свободной торговли в Аляте и Валбжихской особой экономической зоной. Также был подписан протокол об итогах 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.