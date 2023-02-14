Министр Гейдаров призвал поляков инвестировать в Зону свободной торговли в Аляте

Согласно сообщению, опубликованному на сайте министерства, сопредседатель межправкомиссии с азербайджанской стороны, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров отметил, что отношения между Азербайджаном и Польшей достигли уровня стратегического партнерства. По его словам, есть благоприятные условия для увеличения двустороннего товарооборота.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось 8-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Министр Гейдаров добавил, что потенциал для создания совместных производственных предприятий имеется в сферах транспорта и логистики, железнодорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, фармацевтики. И напомнил, что с 2018 года в Варшаве действует Торговый дом Азербайджана.

Также глава азербайджанского МЧС пригласил польских предпринимателей инвестировать в Зону свободной торговли в бакинском поселке Алят.