Парламент Словакии признал Россию «государством-террористом»

Словацкие депутаты в принятой сегодня резолюции осудили широкомасштабные нападения России на гражданских лиц, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру Украины.

Национальный совет Словакии в очередной раз осудил действия России в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Резолюция также называет нынешний российский режим «террористическим», а Россию – «государством-спонсором терроризма».

Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. В резолюции выражено непризнание проведения и результатов референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, особо подчеркивается, что эти территории остаются частью Украины.

Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для преследования преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.

В то же время документ осудил гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии. Резолюция призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.