Норвегия хочет помогать Украине в течение пяти лет

Норвежский парламент (Стортинг) 16 февраля большинством голосов утвердил многолетнюю программу поддержки Украины на 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд евро). Решение принималось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который участвовал в цифровом формате, сообщает пресс-служба Стортинга.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что программа рассчитана на пять лет, то есть на следующий парламентский период, и подразумевает ежегодные выплаты в 15 млрд норвежских крон (1,37 млрд евро).

По его словам, в ходе составления плана как в форме военной, так и гражданской помощи Украине приняты во внимание серьезные гуманитарные последствия российско-украинской войны.