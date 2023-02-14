Миграционная служба полиции Москвы приняла решение о запрете въезда в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве.

«Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии, 9 августа 1988 года рождения, на срок до 13 февраля 2063 года», - сказано в протоколе, составленном отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы, который был оглашен в Троицком суде, где рассматривался вопрос об административном выдворении Дей из России.