В Москве наказали американку, которая выгуливала на Красной площади теленка фото
Миграционная служба полиции Москвы приняла решение о запрете въезда в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве.
«Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии, 9 августа 1988 года рождения, на срок до 13 февраля 2063 года», - сказано в протоколе, составленном отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы, который был оглашен в Троицком суде, где рассматривался вопрос об административном выдворении Дей из России.
В отношении американки составили протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации»). Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере до 7 тыс. рублей ($94,4) с административным выдворением за пределы РФ или без такового. При этом суд отказался рассматривать материалы, так как нашел в них нарушения.
В четверг Дей рассказала журналистам, что приняла решение самостоятельно покинуть Россию.
Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, Дей проживала в России без регистрации. Она не знала о том, что это необходимо сделать в соответствии с законодательством РФ. Ранее она сказала, что прибыла в Россию по туристической визе.