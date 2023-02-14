В Баку «Карабах» обыграл и «Брюгге», и «Андерлехт». Как будет с «Гентом»?

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый матч 1/16 финала Лиги конференций между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и бельгийским «Гентом».

Судить матч будет бригада арбитров из Швеции во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Видеоассистентами будут представители Польши Бартош Франковски и Павел Пскит.

В последнее время «Карабах» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Команду покинули ведущие футболисты – Кади и Овусу Квабена. Есть травмированные игроки, среди которых и голкипер Шахрудин Магомедалиев. Несмотря на все попытки, «Карабаху» не удалось найти вратаря на замену Магомедалиеву. В результате на важнейшие игры с «Гентом» Гурбан Гурбанов выходит, имея в своем распоряжении абсолютно ненадежного, как показали прошедшие матчи, грузинского вратаря Луку Гугешашвили и 20-летнего Амина Рамазанова. Судя по тому, что в последних трех играх чемпионата ворота защищал Рамазанов, скорее всего, именно ему Гурбанов доверит пост номер один.

Не сможет принять участие в матчах с «Гентом» и колумбийский защитник Кевин Медина, получивший прямую красную карточку в заключительном матче группового раунда Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга». А новички агдамской команды – Яссин Бензиа, Адама Диакаби и Редон Джиджа - пока лишь набирают форму и не готовы на 100 процентов.