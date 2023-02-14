В Баку «Карабах» обыграл и «Брюгге», и «Андерлехт». Как будет с «Гентом»?
Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый матч 1/16 финала Лиги конференций между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и бельгийским «Гентом».
Судить матч будет бригада арбитров из Швеции во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Видеоассистентами будут представители Польши Бартош Франковски и Павел Пскит.
В последнее время «Карабах» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Команду покинули ведущие футболисты – Кади и Овусу Квабена. Есть травмированные игроки, среди которых и голкипер Шахрудин Магомедалиев. Несмотря на все попытки, «Карабаху» не удалось найти вратаря на замену Магомедалиеву. В результате на важнейшие игры с «Гентом» Гурбан Гурбанов выходит, имея в своем распоряжении абсолютно ненадежного, как показали прошедшие матчи, грузинского вратаря Луку Гугешашвили и 20-летнего Амина Рамазанова. Судя по тому, что в последних трех играх чемпионата ворота защищал Рамазанов, скорее всего, именно ему Гурбанов доверит пост номер один.
Не сможет принять участие в матчах с «Гентом» и колумбийский защитник Кевин Медина, получивший прямую красную карточку в заключительном матче группового раунда Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга». А новички агдамской команды – Яссин Бензиа, Адама Диакаби и Редон Джиджа - пока лишь набирают форму и не готовы на 100 процентов.
Ранее «Карабах» дважды встречался с бельгийскими клубами. В сезоне 2011/12 агдамцы в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы играли с «Брюгге». После выездного поражения со счетом 1:4 «Карабах» в Баку победил 1:0.
Команде Гурбана Гурбанова удалось выиграть и следующий домашний матч против бельгийцев. На групповой стадии Лиги Европы-2015/16 чемпион Азербайджана выиграл в Баку у «Андерлехта» - 1:0. Правда, в ответном матче брюссельцам удалось взять реванш (2:1) и выйти в следующий раунд. «Карабах» тогда занял в группе 4-е место, пропустив вперед также английский «Тоттенхэм» и французский «Монако».
Тот факт, что «Карабах» оба домашних матча с бельгийцами выиграл, серьезно тревожит бельгийскую прессу перед сегодняшней игрой. А летне-осенние результаты нашей команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы заставляют гостей еще больше уважать чемпиона Азербайджана.
Впрочем, к сожалению, сейчас «Карабах» далек от того уровня, который он демонстрировал в играх квалификации и группового этапа. Тем не менее будем верить, что сегодня все для агдамцев сложится удачно, и «Карабах» с хорошим настроением отправится на ответную игру в Гент, которая состоится 23 февраля.