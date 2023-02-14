Израиль поддержит «формулу мира» Зеленского
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира».
«Израиль поддержит украинскую мирную инициативу в рамках ООН на следующей неделе», - сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Он подчеркнул, что Израиль поддерживает народ Украины, а также суверенитет и территориальную целостность страны.
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