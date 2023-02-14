Сахиль Бабаев обсудил развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией

В ходе встреч было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Венгрией постоянно развиваются во всех сферах на основе принципов стратегического партнерства.

Находящийся с визитом в Венгрии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился с гендиректором Офиса президента Венгрии Тамашом Шандой и министром экономического развития этой страны Мартоном Надью. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Отмечено, что за прошедший период между странами было подписано 57 документов о сотрудничестве. Растут и объемы торговли: двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился на 34,8 процента. Было констатировано наличие большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества по новым направлениям.

Бабаев выразил удовлетворение тем, что венгерские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, а государственные финучреждения Венгрии выделили для этих целей кредитную линию.

Была отмечена деятельность совместной межправкомиссии, которая служит расширению сотрудничества двух стран в различных сферах, выражена уверенность, что связи между Азербайджаном и Венгрией будут и впредь развиваться.

Было также отмечено значение бизнес-форумов, деловых встреч, организованных в Баку и Будапеште, обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области энергетики, развития и передачи зеленой энергии, сельского хозяйства, труда и занятости, социальной защиты, образования, гуманитарных и других областях, увеличения двусторонних и транзитных грузопотоков, поощрения взаимных инвестиций.