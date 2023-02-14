Наследники Султана Сулу пытаются захватить нефтегазовые активы в Азербайджане о развитии ситуации
Наследники последнего мусульманского султана Малайзии Султана Сулу, правившего в XIX веке, продолжают борьбу за контроль над двумя дочерними компаниями государственной нефтегазовой компании Petronas, активы которой на каспийских месторождениях Азербайджана оцениваются в миллиарды долларов.
На этой неделе судебные приставы Люксембурга выдали новые ордера на замораживание акций двух дочерних компаний Petronas. Об этом Reuters сообщили адвокаты наследников султана. Агентство также получило судебные документы об аресте активов.
Подразделения Petronas Azerbaijan (Шах-Дениз) и Petronas South Caucasus впервые были арестованы в июле 2022 года. Однако правительство Малайзии заявило в прошлом месяце, что постановление было отменено окружным судом Люксембурга.
Наследники последнего мусульманского султана Малайзии требуют от компании 15 миллиардов долларов на основании контракта, который был заключен…144 года назад. Они утверждают, что являются законными владельцами богатых нефтью земель в штате Сабах, которые на данный момент эксплуатирует государственный нефтегазовый холдинг Petronas. На основании этого иска судебные исполнители Люксембурга арестовали 11 июля имущество двух дочерних компаний Petronas, управляющих активами в Азербайджане. Речь идет о зарегистрированных в Люксембурге компаниях Petronas Azerbaijan и Petronas South Caucasus. Как пишет The Financial Times, рыночная стоимость этих компаний превышает два миллиарда долларов.
Это первый случай, когда наследники султана Сулу добились реальных результатов в ходе начавшегося в 2017 году судебного разбирательства с компанией Petronas. Истцы утверждают, что султан отдал в аренду британской торговой компании земли в штате Сулу-Сабах в 1878 году, то есть, до того, как там были обнаружены крупные месторождения нефти.
Как ранее писал haqqin.az, в марте 2022-го года французский суд постановил, что Малайзия, которая после обретения независимости от Великобритании приняла на себя обязательства по договору аренды, должна в порядке компенсации выплатить наследникам султана 14,9 миллиарда долларов.
Ответчиком в иске был назван холдинг Petronas, поскольку именно эта компания добывает нефть в штате Сулу-Сабах и получает доходы от продажи.
Малайзия, которая не участвовала в арбитраже, утверждает, что процесс является незаконным, и пообещала использовать все юридические меры для предотвращения конфискации ее активов, в том числе аффилированных с государством компаний за границей. Решение было приостановлено во Франции, но в целом остается в силе за рубежом в соответствии с договором Организации Объединенных Наций об арбитраже.
В четверг Petronas подтвердила новый приказ об аресте двух подразделений и их материнской компании, но повторила, что действия наследников были необоснованными, и компания продолжит отстаивать свою юридическую позицию.
Отметим, что малайзийская государственная компания Petronas стала акционером азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» в 2014 году после того, как норвежская компания Statoil продала ей за 2,2 миллиарда долларов свои 15,5 процента акций «Шах-Дениз» и вышла из консорциума.