Отдел информации 18:55

Наследники последнего мусульманского султана Малайзии Султана Сулу, правившего в XIX веке, продолжают борьбу за контроль над двумя дочерними компаниями государственной нефтегазовой компании Petronas, активы которой на каспийских месторождениях Азербайджана оцениваются в миллиарды долларов. На этой неделе судебные приставы Люксембурга выдали новые ордера на замораживание акций двух дочерних компаний Petronas. Об этом Reuters сообщили адвокаты наследников султана. Агентство также получило судебные документы об аресте активов.

Подразделения Petronas Azerbaijan (Шах-Дениз) и Petronas South Caucasus впервые были арестованы в июле 2022 года. Однако правительство Малайзии заявило в прошлом месяце, что постановление было отменено окружным судом Люксембурга. Наследники последнего мусульманского султана Малайзии требуют от компании 15 миллиардов долларов на основании контракта, который был заключен…144 года назад. Они утверждают, что являются законными владельцами богатых нефтью земель в штате Сабах, которые на данный момент эксплуатирует государственный нефтегазовый холдинг Petronas. На основании этого иска судебные исполнители Люксембурга арестовали 11 июля имущество двух дочерних компаний Petronas, управляющих активами в Азербайджане. Речь идет о зарегистрированных в Люксембурге компаниях Petronas Azerbaijan и Petronas South Caucasus. Как пишет The Financial Times, рыночная стоимость этих компаний превышает два миллиарда долларов. Это первый случай, когда наследники султана Сулу добились реальных результатов в ходе начавшегося в 2017 году судебного разбирательства с компанией Petronas. Истцы утверждают, что султан отдал в аренду британской торговой компании земли в штате Сулу-Сабах в 1878 году, то есть, до того, как там были обнаружены крупные месторождения нефти.