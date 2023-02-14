Дети шехидов в инновационном центре STEAM ВИДЕО
Дети шехидов поделились впечатлениями от посещения инновационного центра STEAM.
Отметим,что в мероприятии приняли участие более 80 детей шехидов в возрасте от 10 до 18 лет.
По их словам, им очень понравилась программа центра, они узнали много нового и увлекательного.
Следует отметить, что дети шехидов стали первыми юными посетителями центра.
Подробнее они расскажут сами в нашем видео.
View this post on Instagram
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!