Последние данные по коронавирусу в Азербайджане

В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров в четверг, 16 февраля.

Накануне сообщалось о 24 случаях инфицирования.

За сутки от COVID-19 вылечились 33 человека. Зафиксировано 2 случая летального исхода от коронавируса.

За последние сутки в Азербайджане вакцинированы от коронавируса 243 человека.